Трамп готов принять итоги промежуточных выборов в Конгресс США и начать сотрудничество с демократами

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что сможет найти общий язык с демократами, если по итогам проходящих сейчас промежуточных выборов они получат контроль над Конгрессом. Об этом информируют американские СМИ, сообщил ТАСС.

«Я обладаю высшей властью, она называется "право вето"», — сказал республиканец Трамп в интервью телеканалу CBS News.

По информации издания, глава государства не впервые делает подобное заявление. Схожую мысль он озвучивал еще на прошлой неделе, давая понять, что не опасается сценария, при котором его партия утратит большинство в одной или обеих палатах.

«Найдем способ», — подчеркнул тогда Трамп

Слова Трампа прозвучали на фоне электоральных прогнозов, которые сулят республиканцам серьезные потери. По данным агентства Bloomberg, демократы могут получить большинство не только в палате представителей, но и в сенате, что сделало бы их полноценной оппозиционной силой с реальными рычагами влияния на законодательный процесс.

Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил в интервью газете The New York Times о готовности принять результаты промежуточных выборов в Конгресс США, сообщил ТАСС.

«Я жду возможности работать с ними. Вероятно, мы что-нибудь придумаем», — отметил он.

Ранее сообщалось, что Уиткофф объявил даты трехсторонних переговоров по Украине.