В преддверии Дня народного единства, в понедельник, 2 ноября, в Химках прошел единый день сбора гуманитарной помощи для участников специальной военной операции. Площадкой стал региональный ресурсный центр «Волонтеры Подмосковья», сообщила администрация городского округа.

К акции присоединились глава городского округа Инна Федотова, депутат Московской областной Думы Николай Томашов, ветеран СВО Владислав Степушин, депутаты «Единой России», представители «Молодой Гвардии», Общественной палаты и других общественных организаций. Также в сборе участвовали ученики Российской Международной Академии Туризма, ветераны, семьи бойцов и просто неравнодушные жители.

«Вместе мы собрали и передали для фронта генераторы, квадрокоптеры, продукты и, конечно, сладости, чтобы порадовать наших героев. Люди идут с самого утра, несут теплые вещи, медикаменты», – рассказала Инна Федотова в своих соцсетях.

Стать участником мог любой желающий. Цель акции — поддержать военнослужащих, которые сейчас находятся на передовой. Сам День народного единства отмечается в среду, 4 ноября, а единый день сбора стал еще одним подтверждением: в Химках помощь защитникам считается общим делом.

С начала специальной военной операции из Химок в зону СВО отправили более 650 тонн гуманитарной помощи. Новая партия груза принимается на базе Общественной приемной «Единой России» по адресу: проспект Мельникова, дом 12. Кроме того, помощь можно принести в ресурсный центр «Волонтеры Подмосковья» на улице 9 Мая, дом 18Б. Оба пункта работают в будние дни с 9:00 до 18:00.

Ранее сообщалось, что из Подмосковья бойцам в зону СВО отправят фруктовые чипсы из манго.