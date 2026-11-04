Невролог объяснил, почему по утрам может болеть голова

Врач Маматов: утренняя головная боль не всегда связана с обезвоживанием

Здоровье

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

Головная боль после пробуждения может возникать из-за обезвоживания, недостатка сна, мигрени или мышечного напряжения. Об этом RT рассказал невролог и врач восстановительной медицины Алексей Маматов.

По словам специалиста, нехватка жидкости иногда сопровождается слабостью, головокружением и сухостью во рту, однако одной головной боли недостаточно, чтобы определить причину недомогания.

Если неприятные ощущения повторяются почти каждое утро, важно выяснить их источник. Среди возможных факторов врач назвал прерывистый сон, употребление алкоголя и чрезмерный прием обезболивающих. При громком храпе, дневной сонливости и разбитости после пробуждения стоит обсудить с врачом возможные нарушения дыхания во сне.

Для профилактики специалист рекомендовал соблюдать питьевой режим, регулярно питаться и придерживаться стабильного графика сна.

При повторяющейся или усиливающейся боли необходимо обратиться к врачу. Внезапная сильная головная боль, нарушения речи, спутанность сознания, слабость или онемение конечностей требуют экстренной медицинской помощи.

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