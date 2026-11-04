Bloomberg прогнозирует контроль демократов над обеими палатами конгресса США

Bloomberg: в США демократы получат большинство в сенате и палате представителей

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Фото: [Медиасток.рф]

Агентство Bloomberg прогнозирует, что по итогам промежуточных выборов в США демократы возьмут под контроль не только палату представителей, но и сенат, сообщило РИА Новости.

На карте распределения мест, опубликованной агентством, у демократов уже 51 мандат. Этого достаточно, чтобы получить самостоятельное большинство в верхней палате конгресса, где заседают 100 человек, отмечено в статье издания.

По информации издания, до выборов сенат находился под контролем республиканцев: 53 места против 47 у демократов и независимых сенаторов, входящих в их фракцию. Чтобы получить большинство, демократам требовалось отобрать у республиканцев как минимум четыре места — при условии, что все свои они сохранят.

По прогнозам СМИ, демократам достанется и палата представителей. Как подсчитали в Bloomberg, у республиканцев они отыграли восемь мест — вдвое больше, чем было необходимо для большинства.

Промежуточные выборы в конгресс прошли в США во вторник, 3 ноября. До этого республиканцы контролировали обе палаты. В палате представителей избирались все 435 конгрессменов, в сенате — 35 из 100 законодателей.

Ранее социолог Копатько высказал мнение, что эпатаж Трампа не спасет республиканцев на выборах в Конгресс.

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