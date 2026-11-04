Ущерб от экономических преступлений в России достиг 457 млрд рублей

Ущерб от экономических преступлений в России за январь — сентябрь 2026 года достиг 457,1 млрд рублей. Это почти на 191 млрд рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда показатель составлял 266,2 млрд рублей. Такие данные МВД приводит РИА Новости со ссылкой на ведомственные материалы.

По информации правоохранительных органов, за девять месяцев текущего года выявили 95,2 тыс. преступлений экономической направленности — на 7,3% больше, чем годом ранее, когда было зарегистрировано 88,7 тыс. случаев.

Доля тяжких и особо тяжких деяний среди выявленных преступлений этой категории составила 71,1%.

Для сравнения, за восемь месяцев 2026 года ущерб оценивался в 397,2 млрд рублей.

Общий материальный ущерб по предварительно расследованным и приостановленным уголовным делам всех категорий за первые девять месяцев года составил 656,4 млрд рублей. Это на 42 млрд рублей превышает показатель за тот же период 2025 года.

Ранее сообщалось, что золото будет расти в цене в долгосрочной перспективе.