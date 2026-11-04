Слово «нишевый» имеет шансы закрепиться в русском языке

Филолог Кронгауз: «нишевый» может стать устойчивой частью русского языка

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Юлия Габбасова]

Прилагательное «нишевый» имеет хорошие шансы закрепиться в русском языке, поскольку его новое значение отражает современные представления об окружающем мире. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал лингвист, профессор НИУ ВШЭ и РГГУ Максим Кронгауз.

При этом эксперт подчеркнул, что победа в конкурсе «Слово года — 2026» сама по себе не гарантирует слову долгой жизни: выражения из молодежного сленга нередко быстро выходят из употребления.

Среди примечательных языковых новинок Кронгауз выделил шуточное слово «пухосос», получившее распространение на фоне обилия тополиного пуха в Москве, а также термин «нейрослоп», связанный с тематикой искусственного интеллекта.

По оценке лингвиста, слова «ИИ» и «нейросеть» достигли пика популярности еще в прошлом году.

Ранее сообщалось, что снятые с продажи книги уничтожают, если их нельзя вернуть издателю.

Читайте также

Настоящая зима: синоптик предупредила жителей Подмосковья о снеге в ночь на пятницу и субботу

Настоящая зима: синоптик предупредила жителей Подмосковья о снеге в ночь на пятницу и субботу

Деньги списывают после отмены подписки: юрист объяснил, как добиться возврата

Деньги списывают после отмены подписки: юрист объяснил, как добиться возврата

Минюст Подмосковья напомнил НКО о необходимости своевременного обновления сведений в госреестрах

Минюст Подмосковья напомнил НКО о необходимости своевременного обновления сведений в госреестрах

Россиянам объяснили, как обратиться к врачу без регистрации

Россиянам объяснили, как обратиться к врачу без регистрации

Логистика в регионе: Минцифры Курской области разъяснило правила трекинга посылок

В подмосковном Красногорске обустроили 29 остановочных комплексов с начала года

В подмосковном Красногорске обустроили 29 остановочных комплексов с начала года

Космонавт Александр Лазуткин назвал главные препятствия для пилотируемого полета на Марс

Трагедия в Орле: при разборе завалов на заводе нашли четвертого погибшего

Похороненный боец вернулся из плена спустя три с половиной года

В Подмосковье чихуахуа за ₽100 тысяч ответила острой аллергией на дешевую еду

В Подмосковье чихуахуа за ₽100 тысяч ответила острой аллергией на дешевую еду

Жуткий танец ворон на закате сняли на видео в Ногинске

Жуткий танец ворон на закате сняли на видео в Ногинске

Директора крупной организации отправили под суд за долги перед сотнями работников

Директора крупной организации отправили под суд за долги перед сотнями работников

Добавьте mosregtoday.ru в избранное