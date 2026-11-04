Слово «нишевый» имеет шансы закрепиться в русском языке

Прилагательное «нишевый» имеет хорошие шансы закрепиться в русском языке, поскольку его новое значение отражает современные представления об окружающем мире. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал лингвист, профессор НИУ ВШЭ и РГГУ Максим Кронгауз.

При этом эксперт подчеркнул, что победа в конкурсе «Слово года — 2026» сама по себе не гарантирует слову долгой жизни: выражения из молодежного сленга нередко быстро выходят из употребления.

Среди примечательных языковых новинок Кронгауз выделил шуточное слово «пухосос», получившее распространение на фоне обилия тополиного пуха в Москве, а также термин «нейрослоп», связанный с тематикой искусственного интеллекта.

По оценке лингвиста, слова «ИИ» и «нейросеть» достигли пика популярности еще в прошлом году.

Ранее сообщалось, что снятые с продажи книги уничтожают, если их нельзя вернуть издателю.