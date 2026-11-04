Миллениалы оказались самым тревожным поколением в России

Психолог Уварова: миллениалы лидируют по уровню тревожности в России

Общество

Миллениалы демонстрируют наиболее высокий уровень стресса и тревожности среди поколений в России. Об этом «Газете.Ru» рассказала психолог клиники «Будь Здоров» в Сочи Марта Уварова, ссылаясь на статистику ВЦИОМ.

Согласно приведенным данным, индекс стресса у представителей поколения Y составляет 60,1–66,5 балла. Следом идут зумеры с показателем 54 балла, а самый низкий уровень зафиксирован у бэби-бумеров — 42,1. Тревожность испытывают 31–32% миллениалов.

По словам специалиста, стресс чаще встречается среди жителей крупных городов, людей с высшим или незаконченным высшим образованием и активных пользователей интернета. Дополнительным фактором становится финансовая нестабильность.

Уварова отметила, что хроническое напряжение может оставаться незаметным и быть связано с работой, отношениями или материальными проблемами. Для улучшения самочувствия она рекомендовала наладить сон, заниматься спортом, сократить время в соцсетях и временно отказаться от кофеина и алкоголя. Также стоит обсудить состояние здоровья с врачом.

Если тревога сохраняется неделями и мешает спать, работать или вести привычную жизнь, следует обратиться к психологу, психотерапевту или психиатру.

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