Хирург объяснила, насколько опасен «треугольник смерти» на лице

«Треугольник смерти» — участок лица от переносицы до уголков рта — действительно связан с риском опасных осложнений, однако сегодня они встречаются редко. Об этом « Газете.Ru » рассказала пластический хирург и ЛОР-врач Иляна Гончарова.

По словам специалиста, название появилось еще до эпохи антибиотиков, когда инфекции в этой области могли приводить к смертельным последствиям. Вены лица связаны с глазницей и кавернозным синусом, поэтому инфекция в редких случаях способна вызвать тромбоз.

Антибиотики позволяют эффективно лечить такие осложнения, но их назначают не при каждом прыще, а при фурункулах и выраженном нагноении. В тяжелых случаях требуется госпитализация.

Срочная медицинская помощь необходима при ухудшении зрения, сильной головной боли, высокой температуре, отеке глаза или распространении покраснения по лицу.

Врач также рекомендовала не выдергивать волоски в носу: повреждение волосяных фолликулов может вызвать воспаление. Для удаления волос безопаснее использовать триммер.

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