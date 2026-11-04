Погода в столице вступила в фазу, которую синоптики называют типичной поздней осенью. О том, что ждет москвичей в течение дня, в своем канале на платформе «Макс» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Откуда пришло похолодание

По словам эксперта, на погоду столицы окажет влияние западная периферия циклона, который опускается своим центром с севера в районы Вятки. Именно этот атмосферный процесс и принесет в город облачность и ветер.

Осадки и первый снег

По информации эксперта, ожидается облачная погода. Пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя. При этом на территории области местами возможно формирование временного снежного покрова высотой около одного сантиметра. Так что жителям Подмосковья стоит быть готовыми к тому, что зимняя картина ненадолго сменит осеннюю.

Температура и ветер

По данным эксперта, температура воздуха в Москве составит +2…+4°, по области — от 0 до +5°. Ветер северный, 5-10 м/с. Атмосферное давление будет расти и достигнет 752 мм рт. ст., что выше нормы.

Таким образом, день обещает быть прохладным, ветреным и с осадками. Любителям долгих прогулок стоит одеться теплее и взять с собой зонт — мокрый снег с дождем может застать врасплох.

«В четверг (5 ноября. — Прим. ред.) местами осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью -1…+1°, днем +3…+5°», — отметил эксперт Леус.

Ранее сообщалось, что Эль-Ниньо усилится к концу 2026 года, возможны погодные аномалии.