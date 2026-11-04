На волоске от гибели: спасатели вырвали косулю из ледяной ловушки в Комсомольске‑на‑Амуре

В Комсомольске-на-Амуре произошла спасательная операция: сотрудники МЧС вытащили из ледяной полыньи обессиленную косулю. Сигнал поступил в поисково-спасательный отряд днем 4 ноября, проинформировали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, сообщил MK.RU.

По данным издания, очевидцы заметили животное на льду у набережной в районе речного вокзала. Дежурная смена тут же выехала на место. Спасатели обнаружили молодую косулю в пяти метрах от берега — она уже едва держалась на тонком льду. Осложняло задачу обрывистое дно: глубина в этом месте достигает около трех метров. Но животному удалось удержаться в полынье.

Один из специалистов в гидрокостюме добрался до косули по веревке и вытащил ее на берег. Обессиленное животное доставили в зооцентр, где персонал сразу отвел ему место для обогрева и восстановления. В МЧС подчеркнули: для спасателей важна каждая жизнь.

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