На волоске от гибели: спасатели вырвали косулю из ледяной ловушки в Комсомольске‑на‑Амуре

МЧС: в Комсомольске-на-Амуре спасатели вытащили косулю из ледяной полыньи

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

В Комсомольске-на-Амуре произошла спасательная операция: сотрудники МЧС вытащили из ледяной полыньи обессиленную косулю. Сигнал поступил в поисково-спасательный отряд днем 4 ноября, проинформировали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, сообщил MK.RU.

По данным издания, очевидцы заметили животное на льду у набережной в районе речного вокзала. Дежурная смена тут же выехала на место. Спасатели обнаружили молодую косулю в пяти метрах от берега — она уже едва держалась на тонком льду. Осложняло задачу обрывистое дно: глубина в этом месте достигает около трех метров. Но животному удалось удержаться в полынье.

Один из специалистов в гидрокостюме добрался до косули по веревке и вытащил ее на берег. Обессиленное животное доставили в зооцентр, где персонал сразу отвел ему место для обогрева и восстановления. В МЧС подчеркнули: для спасателей важна каждая жизнь.

Ранее сообщалось, что в Балашихе чихуахуа часами дрожит в заваленной мусором машине.

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