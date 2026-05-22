«У России нет других вариантов»: о чем шептал духовник патриарха Кирилла, умирая в Оптиной пустыни

Схиархимандрит Илий (Ноздрин) — одна из самых закрытых и влиятельных фигур русского православия. Духовник патриарха Кирилла, человек, к которому приезжали министры и губернаторы. Но в ночь на 15 марта 2025 года все это уже не имело значения. Он лежал в келье Оптиной пустыни, почти без сил. Рядом была только келейница, раскрывают в материале РИА Новости .

То, что случилось дальше, она запомнила навсегда: умирающий старец, который уже несколько дней почти не говорил, вдруг взял ее за руку — крепко, до последнего — и начал что-то шептать.

Инокиня Анна потом признается: она не смогла разобрать слов. Слишком тихо. Но Кирилл Фролов, глава Ассоциации православных экспертов и человек, лично знавший старца, убежден: в эти минуты Илий повторял самое важное. То, что говорил последние три года — о России, о победе и о том, без чего она невозможна.

«Как свеча»: тишина, в которой уходят пророки

Монахиня Анна, келейница старца, потом рассказывала: кончина была блаженной — ни ропота, ни страха, ничего.

«От него исходило такое спокойствие, такая благодать, тепло. И он взял меня за руку и очень долго держал… Потихонечку угасал. Знаете, как свеча, угасает. Тихо, спокойно, без всякого страха», — вспоминала она.

В глазах умирающего она заметила просветление, в них не было помутнения — только ясность.

«И когда его рука просто сама упала, вот так я сидела рядом с ним, я только тогда поняла, что батюшка отошел», — добавила монахиня.

Что он шептал: «У России нет других вариантов»

Те, кто знал Илия, не сомневаются: в последние минуты он повторял то, что стало лейтмотивом его последних лет. С самого начала СВО и до последнего вздоха старец говорил одно: «Россию ждет только победа. Никаких других вариантов нет».

Глава Ассоциации православных экспертов Кирилл Фролов рассказывал: «Могу твердо сказать, что с самого начала СВО, в последнее время особенно, он говорил о том, что Россию ждет только победа и никаких других вариантов. И это было у него рефреном».

Но он не говорил об оружии. Он говорил о спасении душ, о битве за то, чтобы народ не забыл, кто он есть.

Человек, который диктовал координаты

Мало кто знает, но помощь старца фронту выходила далеко за рамки духовных наставлений. Фролов рассказывал: «Во сне ему были видения об СВО, с каких позиций и куда нужно наносить удары, где у противника важные позиции. Он просыпался, сообщал об этом послушникам, и они передавали эту информацию нашим военным. Все данные оказывались очень полезными, удары были точными». Информация, по словам очевидцев, уходила на самый верх и влияла на планирование операций.

Три условия, без которых победы не будет

Победа, по Илию, не придет просто так. Он называл три условия. Первое — сохранение веры. Не формальной, а живой. Старец предупреждал: отказ от нее всегда оборачивается национальной катастрофой.

Второе — восстановление единства. Илий называл Русь триединой — Великой, Белой и Малой — и считал, что разорванные связи можно восстановить только через покаяние и любовь, а не политическими методами.

Третье — погребение прошлого. Он требовал убрать тело Ленина из Мавзолея.

«Когда будет выброшен этот гадкий труп, тогда Россия пойдет своим правильным путем, правильным направлением», — говорил старец.

Для него это было не политическое заявление, а духовный акт: пока символ богоборчества лежит в центре столицы, страна не сможет возродиться.

Завещание на каждый день

Илий оставил не только пророчества — он оставил простые слова, которые сегодня звучат как завещание: «Не ругайся, не суди, не обижай и будь добр с ближними. Говори больше светлых слов, уважай чужое мнение, не вступай в споры. Быть может, кто-то сейчас на грани срыва — не спеши кричать на него, просто улыбнись, поздоровайся, прояви ласку. Помоги другому преодолеть беду, подставь плечо, подари утешение — хотя бы добрым словом или малой иконкой».

Что он видел в конце

Схиархимандрит Илий ушел из жизни 15 марта 2025 года в 23:40 по московскому времени на 94-м году. 18 марта в Казанском храме Оптиной пустыни состоялось отпевание, которое возглавил лично патриарх Кирилл. Старца похоронили у часовни Воскресения Христова — там, где он когда-то возрождал монашескую жизнь.

Он ушел тихо. Но те, кто был рядом, говорят: его губы шевелились до последнего. Что именно он шептал — тайна. Но если собрать воедино все, что Илий говорил последние три года, картина складывается ясная: Россия победит. Но только если сама захочет измениться.