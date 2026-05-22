Лекарства убьет жара: провизор объяснила, почему инсулин и гормоны нельзя оставлять в машине и даже в багаже

Жара под 30 градусов — это не только духота, но и смертельная угроза для вашей аптечки. Провизор Карина Титова предупреждает: большинство лекарств требуют температуры не выше +25. Оставленные в багажнике машины или в чемодане в самолете, они превращаются в бесполезные, а то и опасные пылинки. Об этом сообщает Lenta.ru.

Провизор аптеки «Столички» Карина Титова раскрыла правила транспортировки медикаментов в аномальную жару. В поезде или машине аптечку надо держать в салоне или купе. Багажные отсеки — табу. В самолете — только ручная кладь. Но есть нюанс: жидкости объемом более 100 мл нельзя проносить в салон. Жизненно важные препараты большого объема требуют рецепта или справки от врача. У каждой авиакомпании свои порядки, так что перед вылетом загляните на сайт перевозчика.

Самый жесткий запрет касается нагрева. В машине в жару нельзя оставлять инсулин, нитроглицерин в таблетках и спрее, гормональные средства, глазные и ушные капли, свечи, суспензии, сиропы, мази и гели. При высоких температурах молекулы действующих веществ разрушаются. Лекарственная форма искажается, эффективность падает вплоть до нуля.

