Банкоматы без Сети: Набиуллина объявила о важном прорыве в финансах

Россияне скоро забудут о панике, когда пропадает связь, а снять наличные нельзя. Центробанк и Минцифры нашли способ заставить банкоматы и платежные терминалы работать даже при полном отсутствии мобильного интернета. Технологию уже тестируют, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Об этом сообщает Lenta.ru.

На VIII Съезде Ассоциации банков России председатель Центробанка Эльвира Набиуллина сделала сенсационное заявление. Минцифры вместе с операторами связи проработали технические решения, которые позволят устройствам для приема платежей функционировать автономно. Никакой зависимости от мобильной Сети.

Сейчас идет апробация. Сроков массового внедрения Набиуллина не назвала, но выразила уверенность, что это «значительную часть проблемы решит». Проблемы — это сбои в работе терминалов при отключении интернета, которые в последнее время участились.

Статистика подтверждает остроту вопроса. В апреле доля расчетов наличными достигла 30% от всех платежных операций в стране. Аналитики объясняют рост популярности кэша именно перебоями с мобильной связью: то терминал не ловит сигнал, то банкомат зависает. Вторая причина — бизнес просит платить наличкой, чтобы экономить на эквайринге.

