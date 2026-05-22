Пенсии вырастут больше запланированного: дорогая нефть принесет деньги россиянам

По опросам Bloomberg Intelligence, нефть Brent в ближайший год может удерживаться в диапазоне 81–100 долларов за баррель на фоне конфликта США с Ираном. Для России это дает новые возможности: бюджет получает больше доходов, а вместе с этим растут шансы на дополнительные социальные выплаты. О том, как дорогая нефть скажется на пенсиях и курсе рубля, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления РГУ СоцТех Инна Литвиненко.

По ее словам, для государства высокие нефтяные цены — в целом плюс, но только если они держатся стабильно, а не «выстреливают» на короткий период.

«Повышение цены на нефть в любом случае позитивно влияет на состояние федерального бюджета, а значит, и на все заложенные расходы, в первую очередь социальные. Но принципиально важна не разовая цена, а среднегодовая стоимость нефти», — отметила эксперт.

В бюджет заранее закладывается ориентир по цене нефти. Если фактическая среднегодовая стоимость оказывается заметно выше, это позволяет частично закрыть дефицит и расширить возможности для индексаций.

«Если цена удержится в диапазоне 80–100 долларов за баррель и по итогам года среднегодовой показатель будет выше изначально заложенного, это усилит возможности бюджета. При более высоких доходах у правительства появляется ресурс не только перекрыть дефицит, который сейчас оценивается в 8 трлн рублей и выше, но и повысить социальные выплаты, в том числе пенсии, больше изначально запланированного процента», — пояснила Литвиненко.

Высокая нефть традиционно поддерживает и рубль, но здесь, по словам экономиста, баланс сложнее: слишком крепкий рубль уже невыгоден для экспорта и бюджетных поступлений, поэтому резкого и долгого укрепления национальной валюты ждать не стоит. В перспективе это означает скорее дополнительный запас прочности для бюджета и социальных обязательств, чем «революцию» на валютном рынке.

