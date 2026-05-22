В Московской области пресекли оборот нелегального алкоголя: свыше 2 тыс. бутылок изъяли после проверок магазинов

С начала 2026 года инспекторы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, представители органов местного самоуправления и сотрудники полиции провели масштабную серию проверок торговых точек, реализующих спиртные напитки. Всего под контроль попали около 1270 магазинов по всему региону.

Результаты мониторинга оказались показательными: специалисты выявили 179 нарушений разного характера. Среди них — случаи незаконной торговли и ситуации, когда бизнес не соблюдал установленные требования к размещению торговых объектов. Самым весомым итогом стало изъятие из незаконного оборота более 2,3 тыс. бутылок спиртного.

Чаще всего инспекторы сталкиваются с одними и теми же типами нарушений. Например, немало случаев, когда алкоголь продают в нестационарных торговых объектах или без действующей лицензии. Нередко магазины размещают в запрещенных зонах — прямо во дворах жилых домов или в опасной близости от школ и поликлиник.

По всем выявленным фактам принимаются меры разной степени строгости. На первом этапе нарушителям выдают предписания об устранении недостатков. Если требования игнорируются или нарушение носит серьезный характер, возбуждаются административные дела — с начала года их число достигло 63. Материалы также передаются в суд, а в отдельных случаях инициируются процедуры приостановления или даже аннулирования лицензий.

