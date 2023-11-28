Участница СВО и супруга боевого командира Юлия Шканова стала победительницей областного конкурса «Женщина – Герой»

Десять участниц выступили в финале подмосковного конкурса для жен, матерей, дочерей и сестер бойцов СВО «Женщина – Герой». Он прошел в Красногорске при поддержке правительства и Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области. Жюри, в состав которого вошел и народный артист России Дмитрий Харатьян, выпала сложная задача – определить лучшую из лучших. Корреспонденты «Подмосковье сегодня» побывали на этом событии. Рассказываем, чем удивили конкурсантки, кому все судьи аплодировали стоя, кого в зрительном зале подбадривала группа поддержки военных и кто получил главный приз.

КОГО ХОЧЕШЬ ОДОЛЕЕМ

Финал конкурса обещает быть ярким и даже немного шумным еще до своего начала. Зрительские места в концертном зале VEGAS CITY HALL заполняют болельщики каждой из участниц. Больше всего внимания привлекает целый сектор, который занимают исключительно военные в форме. Мужчины растягивают два огромных плаката с именем конкурсантки Юлии Шкановой из Наро-Фоминска.

«Мы за Юлю все болеем, кого хочешь одолеем!» – скандируют написанное на плакате военные.

Под подбадривающие выкрики и в буквальном смысле гром аплодисментов на сцену одна за другой выходят финалистки. Каждая представляет свою креативную видеовизитку, где рассказывает о себе и, конечно, о своем мужчине, который сейчас находится на фронте.

После женщины выступают с творческими номерами. У каждой он свой. Это песня или стихотворение. У Ангелины Демещук из Королева – вообще целая постановка с участием театральных актеров.

Но больше всего оваций получает песня вдовы погибшего в СВО бойца Натальи Махониной из Балашихи. В конце исполнения к ней на сцену выходят два сына и берут маму за руки. Это настолько берет за душу, что абсолютно все члены жюри аплодируют стоя.

С ДНЁМ МАТЕРИ!

Между выступлениями к участницам и зрителям обращаются организаторы и гости конкурса. Так как событие практически совпадает с празднованием Дня матери и посвящено ему в этом году, звучат поздравления.

«Дорогие женщины! Вы настоящие герои. Только вы в такое непростое время можете поддерживать семью и заботиться о других людях, которые находятся вокруг вас. Я желаю вам, чтобы все, кого вы ждете и любите, кто вам дорог, как можно быстрее возвратились домой!» – обратился заслуженный артист РФ, депутат ГД Денис Майданов.

К поздравлениям присоединяются парламентарии Вячеслав Фомичев и Денис Кравченко. Много теплых слов в адрес женщин говорят члены жюри и организаторы конкурса.

«Это очень трогательный, искренний конкурс, в котором нет политики, нет пиара. Это конкурс рассказывает о женщинах, которые живут в России, – добавил учредитель Московского областного конкурса «Женщина – Герой», депутат ГД Сергей Колунов.

«ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»

После всех этапов конкурса так и неясно, кто становится фаворитом. Все 10 участниц настолько ярко выступают, что с ответом затрудняются и члены жюри.

«Я вот честно поставил всем по 10 баллов. Жюри не даст мне соврать», – признался Дмитрий Харатьян.

Легендарный "гардемарин", пока остальные члены жюри совещаются, вместе с ведущими финала Светланой Зейналовой и Ильей Колуновым исполняет на сцене песни из этого фильма. Также для гостей выступают специально приглашенные гости.

После напряженного совещания жюри объявляет имя победительницы. Ей становится кадровый офицер, участница СВО и супруга боевого командира Юлия Шканова.

«Я не ожидала того, что окажусь победителем. Из-за большой загруженности на службе – день и ночь работаем, времени на подготовку было очень мало», – признается Юля.

Однако победительница считает, что ей здорово помог ее маленький сын. Именно от его имени голос за кадром рассказал все о маме.

«В видеовизитке я достала свой главный козырь – сына Сашу. Он рассказал о своей маме, хотя он даже не умеет разговаривать», – смеется женщина.

Также на жюри произвела сильное впечатление авторская песня Юлии. Она о военных, об ожидании и о надежде на скорую встречу.

«Песню я написала однажды ночью, когда мне было очень грустно. Сын лежал рядом. Строки сами появились на бумаге», – рассказывает Юля.

Ну и, конечно, женщине-воину помогла такая мощная поддержка с трибун ее коллег из гарнизона, которые и держали те самые огромные плакаты.