«Уговаривала Вадима не ехать»: мать не смогла уберечь сына от гибели на СВО

Морской пехотинец, снайпер десантно-штурмовой роты Вадим Шарафетдинов погиб молодым. Ему навсегда останется 23 года, а в родной Удмуртской Республике парня запомнят как истинного героя.

Мама бойца Адиля рассказывает, что Вадим родился 21 июля 1998 года в городе Сарапул. Как и все, мальчик ходил в детский сад, потом учился в школе №12. У парня была склонность к музыке, поэтому его отдали в музыкальную школу.

Рано жениться

«Сын учился по классу «гитара». А еще активно занимался спортом. Увлекался и теннисом, и баскетболом, но особенно любил футбол. После школы Вадим поступил в Индустриальный техникум, а по окончании его призвали на срочную службу, в сухопутные войска», — пересказывает краткую жизнь сына мать.

По словам Адили, ее сын всегда мечтал стать военным. Играл в детстве войнушки. При этом в семье никто не носил погоны. Удивительный выбор, ведь примеров перед глазами у парня не было. И все же он решил посвятить свою жизнь армии. Ради служения Родине он жертвовал личной жизнью. Ни жены, ни даже серьезных отношений у парня, к сожалению, не было. Матери он говорил, что еще рано жениться.

«Увидев фото моего сына, все говорят: «Какой симпатичный, жалко его!» И правда, но сыночек у меня был не только симпатичный — у него была добрая душа», — замечает Шарафетдинова в беседе с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Вадим заключил контракт с Минобороны, когда служил срочную службу. Так он оказался в морской пехоте в городе Севастополе.

Фото: [ из личного архива семьи бойца ]

Уговоры не помогли

Вадим быстро вошел во вкус, стал настоящим профессиональным военным. Его не пугали постоянные командировки. В октябре 2020 года морпех был в Нагорном Карабахе в рядах миротворческих сил. Там он находился три месяца. А с 2021 года молодой солдат служил по контракту в Темрюке. В этом же, 382-ом отдельном батальоне морской пехоты, в составе 810-ой бригады он и отправился на спецоперацию.

«С самого начала СВО, 24 февраля 2022 года, мой сын был на передовой. Сперва он сражался в Мелитополе, а потом выполнял задачи в Мариуполе, где и погиб 31 марта 2022 года. После ужасов Мелитополя я уговаривала Вадима не ехать дальше, но сын сказал, что это даже не обсуждается, что он друзей не бросит», — рассказывает наша собеседница.

В последний раз с сыном Адиля разговаривала 29 марта по видеозвонку, в тот день солдаты вышли из Мариуполя.

«Как только связь появилась, Вадим сразу позвонил. Сказал: «У нас все нормально, не волнуйся, мама. Я очень соскучился по дому», — вспоминает ту беседу женщина.

А уже через день роковая граната оборвала жизнь бойца. «Азовцы»* кинули снаряд. За свою отвагу и верность воинскому долгу снайпер десантно-штурмовой роты Вадим Шарафетдинов награжден орденом Мужества посмертно.

Ранее мы писали, что мать другого бойца смогла получить тело сына лишь после обмена с украинцами.

* украинский нацбатальон «Азов» включен в перечень террористов и экстремистов на территории РФ