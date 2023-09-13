«Умел найти лучшие слова»: боец СВО сгорел на танке при обстреле ВСУ

Как и во времена Великой Отечественной, сегодня нашу страну защищают солдаты разных наций и вероисповеданий. Самые лучшие молодые ребята отправляются на фронт, чтобы не дать нацизму пройти. Среди погибших за страну героев числится и Алишер Ашуров.

У 26-летнего солдата остались мама, жена и двое сыновей.

Помог педагогу

Как вспоминает мать Алишера Джамила, ее сын родился 22-го декабря 1995 года. Тогда семья жила в Таджикистане, а спустя два года переехала в Россию, в Алтайский край, где у них жили родственники. Поселились в небольшом селе Зимино Ребрихинского района.

«Ребенок был жизнерадостным и дружелюбным. Очень любил и папу, и бабушку, и брата, и сестер. А для меня стал настоящей опорой в жизни. Алишер всегда умел найти лучшие слова для поддержки, если я расстроена или устала», — рассказывает о сыне Виктория журналисту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Алишера знали как спокойного и уравновешенного мальчика. Педагогам в школе нравился ученик с восточной внешностью, который искренне старался познать науки и спокойно сидел на занятиях.

«Учитель говорила: «Как он аккуратно пишет! Буковка к буковке». Мой сын любил мастерить что-то и придумывать, его поделки всегда выставляли на школьных экспозициях. А если оценивали работы, то Алишеру непременно доставались грамоты», — отмечает женщина.

С одноклассниками парень ладил хорошо, но в то же время не выносил намеков на чужую национальность и зло шутить над собой и своей семьей не позволял. Ашуров с уважением относился к чужому труду и умел сопереживать: однажды у завуча школы дети взяли флешку с рабочим материалом. Информация была действительно важная, но никто не признался, кто забрал.

Фото: [ из личного архива семьи Ашуровых ]

«Тогда завуч сама пошла по домам, и все дети утверждали, что ничего не видели, хотя она объясняла, насколько важно найти флешку. И только Алишер потупил взор и указал на виновника переполоха. Совестливость и уважение к педагогу не позволили покрыть шалость товарищей», — говорит Джамила.

Любитель чинить технику

Алишер с малых лет занимался спортом, умел отлично подтягиваться на турнике. Но на восхищения окружающих реагировал по привычке скромно — опускал глаза. Он не чурался трудиться в огороде или помочь соседям по хозяйству. Парень имел технический склад ума, и замечательно разбирался в технике, чинил механизмы.

После школы Ашурова забрали в армию. Он попал в Приморский край, в войска химической и биологической защиты. Служить парню понравилось, поэтому он заключил контракт и дослужился до командира отделения. С техникой он не расставался и на военной службе: устройство всех боевых машин знал назубок. Так прошли семь лет в рядах Минобороны. Алишер успел жениться и стать отцом двоих детей.

«На спецоперацию сына оправили в начале марта 2022 года. И уже девятого мая, в День Победы, Алишер погиб в ДНР в районе Павловки. Он сидел на броне танка, а ВСУ ударили по боевой машине управляемой ракетой. Сын погиб на месте, сгорел. Его даже не нашли, засчитали погибшим», — вздыхает Джамила, говоря с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Родные вспоминают, что у Алишера была большая мечта — купить дом в Астраханской области и переехать туда вместе с маленькой сестренкой и родителями. Особенно парень переживал за маму, он вечно оберегал Джамилу и был благодарен за жизнь, которую та ему подарила. Жаль, что оборвалась эта жизнь слишком скоро.

Бойцу Ашурову дали орден Мужества посмертно.

Ранее мать бойца СВО раскрыла, как ей удалось воспитать сына-героя.