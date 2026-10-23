Трамп пообещал возобновить разведку для Украины
Трамп заявил, что США возобновят передачу разведки Украине
США возобновят передачу Украине разведывательной информации, если это еще не произошло. Об этом сообщает NTD News.
Трамп пообещал уладить вопрос с разведкой, если он до сих пор открыт. При этом он признал: кто именно ограничил доступ Киева к Starlink, ему неизвестно. И даже если бы знал, делиться этой информацией он не намерен.
По словам президента, любые возникшие проблемы он постарается решить. С Илоном Маском он не общался — возможно, диалог еще предстоит, но пока его не было.
Ранее стало известно, что Госдуме усомнились, что Зеленский пойдет на мир.