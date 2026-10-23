Трамп пообещал возобновить разведку для Украины

США возобновят передачу Украине разведывательной информации, если это еще не произошло. Об этом сообщает NTD News.

Трамп пообещал уладить вопрос с разведкой, если он до сих пор открыт. При этом он признал: кто именно ограничил доступ Киева к Starlink, ему неизвестно. И даже если бы знал, делиться этой информацией он не намерен.

По словам президента, любые возникшие проблемы он постарается решить. С Илоном Маском он не общался — возможно, диалог еще предстоит, но пока его не было.

Ранее стало известно, что Госдуме усомнились, что Зеленский пойдет на мир.