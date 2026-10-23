Маск обвинил власти Украины в отмывании американской помощи
Маск обвинил украинские власти в отмывании денег из США
Основатель SpaceX Илон Маск обвинил украинские власти в отмывании денег, выделенных США на помощь Украине. Об этом он написал в соцсети.
По словам Маска, часть средств американских налогоплательщиков через многочисленные схемы отмывания возвращается обратно в США и идет на финансирование политических кампаний. Именно поэтому, считает он, некоторые политики больше заботятся об Украине, чем о Соединенных Штатах.
Ранее стало известно, что Трамп пообещал возобновить разведку для Украины.