Уполномоченный по правам человека в Московской области об основных акцентах работы и как удается помогать жителям

Скоро исполнится год с тех пор, как на должность уполномоченного по правам человека в Московской области была назначена Ирина Фаевская. Каждый день она помогает жителям региона решать самые острые, насущные проблемы, ведет плотную образовательную работу со школьниками, повышает правовую грамотность взрослого населения. О самых важных вехах своей работы в этом году она рассказала корреспонденту нашего издания.

– Ирина Клавдиевна, скоро исполнится год, как вы вступили в должность уполномоченного. Какие акценты вы бы расставили в вашей текущей деятельности?

– Прежде всего хочу поблагодарить своих предшественников на этом посту. Каждый из них в свое время проделал большую работу для развития института. Я и мой аппарат прикладываем все усилия, чтобы не только поддерживать заданный уровень, но и идти в ногу со временем.

Также отмечу, что задач у нашего госоргана достаточно, но главная – это не только защищать права человека и гражданина, но и предотвращать проблемные ситуации, которые могут возникнуть из-за отсутствия правовой грамотности людей. Другими словами, мы особое внимание уделяем правовому просвещению.

– Знаю, что правовое просвещение граждан – одна из функций уполномоченного. Расскажите, пожалуйста, какую работу в этой сфере вы ведете с детьми и взрослыми?

– Я регулярно провожу встречи со школьниками. На каждой встрече с ребятами напоминаю о том, что их права сопряжены с обязанностями и это очень важно. Очень радует, что многие дети не боятся задавать вопросы и очень хотят знать на них ответы. До конца года запланировано еще шесть таких встреч. Хочу поблагодарить Министерство образования Московской области за содействие в организации этих мероприятий.

Не менее важна и работа со взрослыми. Я и мои сотрудники консультируем жителей, даем разъяснения как письменно, так и по телефону, в наших социальных сетях и, конечно, на личных приемах.

– Насколько эффективны личные приемы и как жители могут на них записаться?

– Живая встреча всегда эффективна, ведь помимо конкретной проблемы, с которой приходит к нам человек, ему очень важно, чтобы его просто выслушали. Такие приемы я провожу, как правило, один раз в месяц. Кроме того, сотрудники аппарата ежемесячно проводят выездные приемы в разных муниципалитетах.

– В каких случаях к вам могут обратиться за помощью?

– Если человек ранее обращался по своей проблеме в профильное ведомство, но не удовлетворен ответом и считает, что его права нарушены. Он может обратиться ко мне, описав суть ситуации и приложив письма от уполномоченных органов, на электронную почту: upchmo@mosreg.ru. Также можно заполнить специальную форму на официальном сайте: upch.mosreg.ru. Кроме всего прочего, в этом году жители могут записаться на дистанционную консультацию с моими сотрудниками в МФЦ.

– Ирина Клавдиевна, какие вопросы больше всего беспокоят жителей Подмосковья?

– В текущем году ко мне поступило почти 1700 обращений. Больше всего жителей волнуют вопросы социальной сферы. Люди обращаются с просьбами помочь восстановить их право на жилище, задают вопросы по теме переселения из ветхого и аварийного жилья, благоустройства, социального найма, признания дома аварийным. Все эти вопросы мы решаем совместно с профильными ведомствами и администрациями муниципалитетов.

Один из ярких примеров – ситуация, с которой столкнулась пенсионерка Галина Алексеевна из Ногинска. Она всю жизнь прожила в коммунальной квартире в аварийном доме. По программе расселения женщине предложили комнату с большим количеством соседей. В силу возраста и состояния здоровья Галине Алексеевне такой вариант не подходил, и она написала мне с просьбой помочь. Я обратилась к главе Богородского округа Игорю Васильевичу Сухину. Общими усилиями Галине Алексеевне была выделена однокомнатная замечательная квартира.

– Знаю, что у вас была большая встреча с семьями участников СВО. Расскажите, что сейчас больше всего их волнует?

– Мы обсуждали самые разные вопросы, в том числе меры поддержки для членов семей участников СВО, которые были приняты по решению губернатора. Родственники военнослужащих уточняли, каким образом можно получить ту или иную льготу. На все вопросы я дала подробные разъяснения. Хочу отметить высокий моральный дух людей, он заслуживает большого уважения.

– 2023 год – электоральный. Как вы и ваши сотрудники осуществляли соблюдение избирательного права?

– Мы уделили особое внимание обеспечению доступности для маломобильных групп населения. Никаких нарушений здесь выявлено не было. Кроме того, у нас работал телефон горячей линии. В течение трех дней в аппарат уполномоченного по правам человека в Московской области поступило 27 обращений, касающихся проведения выборов на территории региона. В основном люди уточняли порядок электронного голосования и места для голосования в связи с изменением адреса нахождения избирательного участка. На каждое обращение мы реагировали, давали разъяснения. По результатам проведенной работы можем сказать, что в целом весь избирательный процесс прошел без нарушений.