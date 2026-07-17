В 2027 году случится аномалия: пять затмений вместо четырех. Индийская провидица объяснила, что это значит для России

Обычно в году бывает четыре затмения — два солнечных и два лунных. Но индийская провидица Анурадха Верма предупреждает: 2027 год станет аномальным. В небе произойдут процессы, которые приведут к переустройству всего мира. Об этом пишут в материале РИА Новости .

«Пять затмений — это знак»

Верма обратила внимание на любопытную астрономическую аномалию. По ее словам, в 2027 году будет пять затмений вместо обычных четырех: «В 2027-м в небе произойдут процессы, которые приведут к переустройству всего мира. В 2027-м будет пять затмений, хотя обычно их четыре».

Она не просто так обратила внимание на эту деталь. По мнению ясновидящей, этот знак должен убедить людей в необходимости заняться самоочищением.

Что значит «переустройство мира»

По словам Верма, 2026 год не принесет резких исторических сдвигов. Настоящие изменения начнутся в 2027-м, и они будут непростыми: «Важные изменения только начинаются».

Но что именно произойдет? Индийская ясновидящая дала несколько конкретных прогнозов.

Испытания перед переменами

Перед тем как наступит «новая эра», мир столкнется с серьезными испытаниями. Верма предрекает:

— Серьезные проблемы с водой — Разрушительные ураганы и землетрясения — Опасные эпидемии

«Мир ждет новое инфекционное заражение, но только там, где есть море. Все придет со стороны моря», — предупреждает ясновидящая.

Она уточнила природу заболеваний: «Причина может быть и в химических загрязнениях, которые попадут в воду. Или пройдет какой-то вредоносный дождь».

Переустройство мира

Но после испытаний наступит перелом. По словам Верма, пять затмений 2027 года станут знаком, что старый мир уходит, а новый приходит: «В небе произойдут процессы, которые приведут к переустройству всего мира».

Что это значит конкретно? Индийская ясновидящая дала несколько прогнозов:

1. Мирные переговоры

Уже осенью 2026 года начнутся «судьбоносные политические переговоры». После них давление на Россию начнет постепенно ослабевать: «Да, осенью ждите судьбоносных политических переговоров. Сначала их будет много, и каждый раз вы будете думать: "вот-вот"».

2. Дружба с США

К 2027 году отношения России с США укрепятся и станут по-настоящему дружескими: «Почти все санкции к концу 2027 года будут сняты с России».

3. Самоочищение человечества

Пять затмений — это не просто астрономическое явление. По мнению Верма, это знак, что людям нужно заняться самоочищением: «Этот знак должен убедить людей в необходимости заняться самоочищением».

Почему индийцы видят будущее иначе

Удивительно, что индийские провидцы спокойно смотрят на будущее России. По словам Верма, страна уже вступила в эпоху глубокой трансформации. Экономика должна укрепиться, а государство — стать еще более суверенным. Это контрастирует с прогнозами западных астрологов, которые предрекают России трудности. Но индийцы видят иное будущее — будущее великой державы, которая переживет все испытания.

Другая индийская провидица: «Украина может измениться»

Еще одна прорицательница из Индии, Арчена Нагабушанам, считает, что конфликт может завершиться в 2026 году. Хотя прогноз она сделала с одной оговоркой: «Будущее не высечено на камне».

Провидица отметила, что если не будут сделаны правильные исторические выводы, то конфликт может затянуться и разгореться с новыми силами.

Но и эта индийская провидица была спокойна за будущее России. По ее словам, страна уже вступила в эпоху глубокой трансформации.

Что ждет Россию после 2027 года

Астролог Пунит Нахата назвала еще более отдаленные сроки, когда Россия будет главенствовать на карте мира.

С 2032 по 2034 год страну ожидает рост уровня жизни и небывалое развитие медицины. К 2038 году Россия будет лидером в мире информационных технологий. В 2040 году достигнет пика своего могущества.

Если России астролог предрек расцвет, то для других стран его прогнозы выглядят куда мрачнее. США, по его утверждению, ждут системные кризисы, на преодоление которых уйдут годы.