141 тысяча молний и двое погибших: гроза оставила без света 100 тысяч французов

Мощнейший грозовой фронт обрушился на Францию в ночь на пятницу, оставив без света более ста тысяч жителей — стихия с 141 тысячей молний выбила электросети в двух регионах, повалила деревья и унесла жизни двух человек. Это одна из самых масштабных аварий в энергосистеме страны за последние годы. Об этом сообщает BFM TV.

Сильнее всего пострадали регионы Новая Аквитания и Овернь — Рона — Альпы, где без электричества остались 20 и 25 тысяч домохозяйств соответственно. Всего же обесточенными оказались 53 тысячи домохозяйств — это более 100 тысяч человек, которые провели ночь без света, холодильников и связи. Шквалистый ветер валил деревья, повреждая линии электропередачи и делая дороги непроходимыми.

В результате разгула стихии погибли два человека — их имена и обстоятельства гибели пока не раскрываются. Спасательные службы работают в усиленном режиме, устраняя завалы и восстанавливая подачу электричества. Мобилизованы тысячи бригад, но в некоторых районах свет могут вернуть не раньше конца выходных.

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