Индия превратила коровий навоз в топливо: 88 тонн в день и цена вдвое ниже бензина

Индия нашла необычный выход из топливного кризиса — коровий навоз превращается в газ для машин, и этот биотоп уже заправляет сотни автомобилей и авторикш по цене почти вдвое ниже бензина. Об этом сообщает Roadandtrack.

Схема проста: животноводы из 16 деревень сдают навоз на переработку, получая за каждый килограмм около одной рупии. Сырье поступает на завод, где его превращают в биосжатый природный газ (bio-CNG). Полученное топливо продают примерно по 80 рупий за килограмм (около ₽65), тогда как в некоторых регионах Индии бензин стоит на 20 рупий дороже. Ежедневно этим газом заправляются от 600 до 700 машин. Твердые остатки производства не пропадают — из них делают органические удобрения, которые возвращают на поля, замыкая экологический цикл.

Инициатива стала возможна благодаря партнерству крупного японского автоконцерна и одного из крупнейших молочных кооперативов Азии. В июле Индия и Япония подписали стратегический план строительства тысячи новых биогазовых установок по всей стране. Местные власти также рассматривают возможность увеличения субсидий производителям биогаза, чтобы привлечь инвестиции в отрасль.

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