Мухи больше не придут умирать на ваш подоконник: простое средство отпугнет их от окна

Летом мухи часто залетают в дом, бьются о стекло и погибают на подоконниках, превращая уборку в неприятную задачу, отмечает издание The Mirror. Причина проста: насекомых привлекает свет, но через закрытое окно они не могут выбраться наружу, быстро перегреваются и погибают.

Издание советует попробовать натуральное средство для отпугивания мух — масло перечной мяты. Его сильный запах может воздействовать на чувствительные рецепторы насекомых и заставлять их держаться подальше от окон, не уничтожая их.

Для приготовления раствора нужно добавить примерно 10–20 капель чистого масла перечной мяты в бутылку с водой, хорошо встряхнуть и распылить смесь вокруг рам и подоконников. Другой вариант — смочить ватные диски маслом и разложить их у окна.

Перед этим подоконник стоит тщательно вымести и промыть: мух могут привлекать не только свет и тепло, но и останки других погибших насекомых. Если они проникают через щели, лучше заделать трещины вокруг рам герметиком.

Средство придется обновлять каждые несколько дней, поскольку запах быстро выветривается. Также важно помнить: эфирные масла могут быть опасны для домашних животных, поэтому в доме с кошками и собаками их следует использовать осторожно.