В Московской области состоялся День приема участников СВО

В Подмосковье состоялся День приема участников специальной военной операции, в общественных приемных «Единой России» военнослужащих и членов их семей консультировали специалисты профильных ведомств. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

В регионе им доступны более 40 региональных мер социальной поддержки, которые закреплены законодательно Мособлдумой при поддержке фракции «Единая Россия». Одним из участников мероприятия в Реутове стал ветеран СВО Павел Коломацкий, который ведет общественную работу по организации содействия участникам спецоперации.

Ветеран СВО Олег Золотухин обратился с вопросом выдачи удостоверений ветерана боевых действий военнослужащим подразделений «Шторм Z». Коломацкий уточнил, что документы по этому вопросу уже переданы на рассмотрение в профильные структуры.

В Люберцах прием провели депутат окружного Совета, ветеран СВО Артем Данилов и заместитель руководителя местного отделения Ассоциации ветеранов спецоперации Николай Чернобровкин. В рамках него обсудили юридическое сопровождение при приватизации жилья, вопросы трудоустройства, получение гуманитарной помощи и не только.

«Одним из самых важных для меня вопросов было трудоустройство. Сегодня его удалось закрыть прямо во время приема. Спасибо за человеческое отношение и за то, что здесь не откладывают проблемы на потом, а действительно помогают найти решение», — поделился участник СВО Василий П.

В рамках мероприятия в Щелкове представители трудовой инспекции, Социального фонда, налоговой службы, а также местные депутаты от «Единой России» также провели консультацию для шести человек.

Отметим, что общественным приемным партии в 2026 году исполнилось 18 лет, они работают во всех муниципалитетах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.