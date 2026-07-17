Повар без перчаток и соус-кисляк: Роскачество перечислило признаки опасной шаурмы

Грязная одежда повара, телефон на разделочной доске и жидкий соус с кислинкой — главные сигналы, что шаурма может отправить вас не в гастрономический рай, а в инфекционное отделение, предупредили эксперты Роскачества. Об этом сообщает Lenta.ru.

Специалисты Центра компетенций в области пищевой безопасности советуют в первую очередь оценить внешний вид персонала. Отсутствие перчаток и головного убора, грязный фартук, а также посторонние предметы на рабочем месте (телефон, ключи, лекарства) — это не мелочи, а прямые нарушения санитарных норм. Особое внимание — к раковине: если повар моет руки в той же емкости, где лежат овощи или зелень, это уже серьезный повод развернуться и уйти.

Не менее важно проверить ингредиенты. Мясо должно срезаться прямо с вертела, а не доставаться из холодильника — это говорит о свежести и правильном хранении. Соус обязан быть густым и однородным: расслоение, пожелтение или кисловатый запах — признаки испорченности. Если соус слишком жидкий или отдает кислым, эксперты рекомендуют отказаться от покупки без сожаления.

Ранее в Удмуртии задержали семейную пару вебкамщиков, заработавших на порно ₽3,5 млн.