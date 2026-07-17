Арбузная ловушка для почек: уролог предупредил о смертельной опасности сладкой ягоды

Вопреки народной вере, арбуз не лечит почки, а для многих может стать настоящей бомбой замедленного действия, заявил уролог-андролог Тимур Бицоев. Врач опроверг миф о том, что сочная ягода способна растворять камни и выводить песок, и объяснил, почему «арбузная терапия» опасна для здоровья. Об этом сообщает RT.

По словам специалиста, арбузы никак не воздействуют на уже сформировавшиеся конкременты. Напротив, их мощное мочегонное действие может спровоцировать смещение крупного камня, закупорку мочеточника и приступ почечной колики, который нередко заканчивается операцией. Особенно это касается пациентов с мочекаменной болезнью, которые часто воспринимают арбуз как безопасное лекарство, хотя в их случае это может быть смертельно опасно.

Бицоев предупреждает: без консультации с урологом «арбузные дни» устраивать категорически нельзя. Также он напоминает, что ягода противопоказана людям с хроническими болезнями почек, сердечной недостаточностью, тяжелой гипертонией — любые состояния, требующие контроля жидкости, делают арбуз нежеланным гостем. Кроме того, в арбузе много природных сахаров, что делает его опасным для диабетиков, людей с преддиабетом и ожирением.

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