ДНК на стене вместо рисунка: ученые нашли генетический отпечаток древнего художника

Археологи совершили прорыв, который переворачивает представления о наскальном искусстве: впервые со стен пещер, где сохранились рисунки возрастом тысячелетия, удалось выделить ДНК древнего человека, и теперь мы можем узнать, кто именно касался этих камней. Об этом сообщает Nature Communications.

Ученые проанализировали 120 образцов со стен 11 пещер в Испании и Португалии, включая участки с рисунками и «чистые зоны» без изображений. В пяти образцах нашли человеческую ДНК, причем в двух случаях генетический материал оказался беспримесным — вероятно, он был оставлен потом, слюной или другими биологическими жидкостями непосредственно в момент создания рисунков. В остальных трех пробах ДНК смешалась с животной.

Главный сюрприз: четыре из пяти положительных проб взяты не с самих рисунков, а с чистых стен. Ни одной ДНК не удалось извлечь из костяной трубки, которой, предположительно, распыляли охру. Однако один образец с кальцитовым покрытием из пещеры Коварон позволил идентифицировать генетический профиль западного охотника-собирателя, характерного для иберийского населения — это доказывает, что метод работает.

Ранее под Воронежем палеонтологи нашли жемчужину возрастом 90 миллионов лет.