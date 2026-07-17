60 ударов ножом под музыку: подросток зарезал спящую мать, чтобы не огорчать ее

В Архангельской области суд вынес приговор 17-летнему подростку, который в наркотическом опьянении нанес спящей матери более 60 ударов ножом, а затем спрятал тело в подвале и попытался сбежать на вокзал. Об этом сообщает Lenta.ru.

Следствие установило, что мотивом стала не ненависть, а попытка избежать конфликта: юноша планировал сбежать из дома, но не хотел огорчать мать своим решением. Он признался, что, находясь под действием наркотиков, решил, что убийство — единственный способ не расстраивать родительницу. После того как женщина перестала подавать признаки жизни, подросток завернул тело в покрывало, отнес в подвал и спокойно вернулся домой.

Родные забили тревогу, когда мать не вышла на работу. На следующий день они приехали к ней домой. Подросток вел себя нервно и попытался скрыться — его задержали на вокзале. В школе он был отличником, занимался спортом, играл на гитаре. Однако судебная психиатрическая экспертиза выявила у него признаки депрессии, которая в сочетании с наркотическим опьянением привела к трагедии.

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