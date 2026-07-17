Оружие в женских руках: почему египетские царицы брали в руки лук наравне с мужчинами

Воинами в Древнем Египте могли быть не только мужчины: новое исследование показало, что женщины царских кровей тоже занимались физически сложными и опасными видами деятельности, пишет Daily Mail. Археологи из Университета Бени-Суэйфа изучили шесть мумий представителей царской семьи из Дахшура и пришли к выводу, что несколько царевен могли быть опытными лучницами и охотницами.

Пять мумий принадлежали царевнам, похороненным вместе с луками, стрелами и кинжалами. Раньше эти предметы чаще считали ритуальными или хозяйственными, однако состояние костей позволяет предположить, что они действительно использовались при жизни.

Ведущий автор работы доктор Зейнаб Хашеш рассказала, что у обсо царского происхождения были хорошо развиты места прикрепления мышц и связок в верхней части тела. Такие изменения соответствуют регулярным физическим нагрузкам — например, натягиванию тетивы, удержанию оружия или постоянным тренировкам.

Среди изученных останков были дочери фараона Аменемхета: Хенмет, Итаверет, Ита и Сатхатхормерит. У Итаверет обнаружили следы заживших переломов ребер и стопы, а особенности ее скелета, по словам исследователей, свидетельствуют о многолетней практике стрельбы из лука.

Авторы исследования считают, что травмы могли быть связаны с активным образом жизни, охотой или военной подготовкой. При этом переломы хорошо срослись, что, по мнению исследователей, свидетельствует о доступе к медицинской помощи, весьма развитой для своего времени.