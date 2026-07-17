Силовики задержали супругов-режиссеров, зарабатывающих на порнотрансляциях

В Удмуртии полицейским пришлось вскрывать дверь квартиры болгаркой, чтобы задержать супружескую пару, организовавшую домашнюю вебкам-студию. Молодые люди проводили платные интимные трансляции в соцсетях, заработав около ₽3,5 млн. Теперь им грозит реальный срок, пишет РЕН ТВ .

Молодой человек создал аккаунт в одной из соцсетей и вместе со своей девушкой начал транслировать контент для взрослых. Девушка выполняла перед камерой самые разные пожелания зрителей, а те переводили деньги за просмотр.

Доступ к пикантным видео был открыт для всех желающих, в том числе для несовершеннолетних. За время существования студии пара заработала порядка ₽3,5 млн.

Когда оперативники пришли для задержания, дверь в квартиру не открыли. Пришлось вызывать специалистов со специнструментом — доступ в помещение обеспечили с помощью болгарки.

Теперь организаторам домашнего порнобизнеса грозит уголовная ответственность и лишение свободы.