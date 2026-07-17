Почти десятилетие в розыске: уроженец Дагестана выдан России из Грузии

Уроженец Дагестана Расул Кайтмазов, почти 10 лет скрывавшийся от правосудия, экстрадирован из Грузии. В 2017 году он вместе с сообщником жестоко избил мужчину — пострадавший скончался от полученных травм. Теперь беглецу грозит до 15 лет лишения свободы, пишет РЕН ТВ .

Кайтмазов находился в международном розыске с момента совершения преступления. По версии следствия, в 2017 году он и его подельник нанесли потерпевшему множественные удары, повлекшие тяжкий вред здоровью, от которых мужчина впоследствии скончался.

Скрывшись от следственных органов, фигурант был заочно арестован. Генеральная прокуратура России добилась его выдачи из Грузии — на родину он будет доставлен под конвоем.

Как сообщила официальный представитель ведомства Юлиана Алексеева, в настоящее время Кайтмазов передан российским правоохранителям для привлечения к уголовной ответственности. Ему инкриминируется умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть — статья, предусматривающая наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.