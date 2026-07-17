Спиваков вместе с женой покинул Россию после выписки из больницы

Народный артист СССР, всемирно известный дирижер Владимир Спиваков покинул больничные стены. 3 июля его выписали из московской клиники, и он сразу же отправился в Армению вместе с супругой Сати, пишет Teleprogramma.org. Супруги прибыли в Ереван, где маэстро начал восстановление после перенесенной болезни.

Напомним, 19 июня Спиваков был экстренно госпитализирован. Сначала СМИ сообщали об инсульте, но позже Сати Спивакова уточнила: причиной стала пневмония. К счастью, лечение прошло успешно, и дирижер чувствует себя лучше.

Чтобы развеять тревоги поклонников, супруга музыканта опубликовала в соцсетях свежие фотографии из Еревана. На кадрах Владимир Теодорович выглядит расслабленным и улыбается, прогуливаясь по городу.

Фото: [ соцсети ]

Сейчас Спиваков находится в отпуске. Его первое выступление в новом сезоне запланировано на 12 сентября — в день, когда маэстро исполнится 82 года. Поклонники с нетерпением ждут возвращения любимого дирижера на сцену.

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