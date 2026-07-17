Соус и газировка выдали убийцу через 45 лет: полиция арестовала 79-летнего мужчину по ДНК из мусора

Мусорный пакет 79-летнего американца, который 45 лет считался неприкасаемым, выдал его с головой — полицейские изъяли из его ведра бутылки из-под газировки и соуса барбекю, а ДНК на них совпала с кровью жертвы, найденной на месте преступления еще в 1981 году. Об этом сообщает CBS News.

Трагедия произошла в феврале 1981 года в Далласе. Женщина лежала на полу со следами борьбы, а единственной зацепкой была свежая рана на пальце мужа ее лучшей подруги — Ларри Дина Брауна. Но улик для ареста не хватило, и дело залегло в архив. Однако в 2025-м детективы возобновили расследование и выяснили новую деталь: за несколько лет до гибели Беверли вместе с подругой Тельмой взяла ипотеку на дом, а после замужества Тельма и Ларри начали давить на нее, чтобы избавиться от выплат. Женщина отказывалась, и за несколько дней до убийства Браун устроил ей очередной скандал.

В 2026 году оперативники установили слежку за домом Брауна и вскоре изъяли из его мусорного бака использованные упаковки. Экспертиза показала: ДНК на горлышках бутылок идентична следам крови, обнаруженным на одежде погибшей. Спустя 45 лет у следствия наконец появилось железное доказательство — теперь 79-летний подозреваемый арестован, и ему грозит суд за убийство, которое он, вероятно, считал забытым.

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