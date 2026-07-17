В Госдуме потребовали изменить приговор таксисту за убийство женщины и ее дочки в Сибири

Новосибирский суд приговорил таксиста и бойца ММА Фархода Рахимзоде к 23 годам колонии строгого режима за убийство женщины и ее пятилетней дочери. Прокуратура требовала пожизненного, но суд учел положительные характеристики подсудимого. Глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов обратился к генпрокурору с просьбой пересмотреть решение, пишет «Газета.Ru» .

Рахимзоде нанес женщине 11 ножевых ранений на глазах у ее маленькой дочери, затем вывез тело в Искитимский район и спрятал в снегоотвале. На следующий день он вернулся в город, задушил ребенка и оставил тело там же. После убийств он похитил у погибшей более ₽2 млн и автомобиль.

Суд вынес решение, которое депутат назвал «судейским беспределом». Смягчающими обстоятельствами стали положительные характеристики Рахимзоде, наличие у него двух малолетних детей и частичное признание вины. Миронов подчеркнул, что такие доводы не должны перевешивать хладнокровность преступления.

«Отпетому подонку, который хладнокровно нанес 11 ножевых ранений беззащитной женщине на глазах у ребенка, которого потом задушил, зачли его „положительные характеристики“. Откуда они? Из диаспоры?» — заявил депутат.

Парламентарий также отметил, что его фракция давно выступает за смертную казнь для убийц детей и за закрытие клубов ММА, которые он назвал «центрами подготовки террористов». Миронов рассчитывает, что Генпрокуратура опротестует скандальный вердикт, а Верховный суд вмешается в ситуацию.