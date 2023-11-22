В День психолога специалисты обсудили современные тенденции развития отрасли

22 ноября в России отметили День психолога. Этот профессиональный праздник был утвержден правительством РФ по поручению президента, сообщают в Министерстве информационных и социальных коммуникаций Московской области. В честь праздничной даты в ТАСС прошла профильная конференция. Специалисты говорили о востребованности этой профессии, современных тенденциях развития психологии и том, как защитить граждан от шарлатанов.

БОЛЬШАЯ АРМИЯ

Открыл пресс-конференцию декан психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, президент Российского психологического общества Юрий Зинченко. Он поблагодарил за утверждение праздника президента и напомнил, что в декабре прошлого года на конгрессе молодых ученых один из специалистов, работающий на факультете психологии, обратился с таким запросом к Владимиру Путину. Он также отметил, что первая в России профессиональная психологическая ассоциация была основана в далеком 1885 году при Императорском Московском университете.

«Сегодня психологи присутствуют в любой сфере жизни. Это большая армия, которая постепенно становится частью здравоохранения РФ», – подчеркнул Зинченко.

Фото: [ Александр Щербак/ТАСС ]

В этой армии есть и медицинские психологи, и нейропсихологи, и психологи в дошкольных учреждениях, школах и вузах. Отдельно президент Российского психологического общества отметил наработки, которые были сделаны еще в период ВОВ.

«В то время фактически создалась новая отрасль мировой психологической науки – нейропсихология, нейрореабилитация и комплексная реабилитация с участием психологов – тогда еще для бойцов Красной армии», – сказал Зинченко.

Впоследствии этот опыт применялся в период работы с ветеранами афганской войны, чеченской кампании. Сегодня его активно используют психологи, сотрудничающие с Фондом Защитников Отечества, в центре внимания которых – члены семей наших защитников.

БЕРЕГИТЕСЬ ШАРЛАТАНОВ

Заместитель председателя Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ирина Киркора отметила, что за последние полгода 146 психологов на территории ЛНР и ДНР оказали помощь 170 военным.

«Совет в этом вопросе занимается наиболее сложным регионом – Луганская и Донецкая народные республики. Там, где наши коллеги Совета по правам человека непосредственно проживают, мы оказываем психологическую поддержку проектом «Донбасс: психология жизни», – подчеркнула она.

Эксперты отметили, что сегодня перед психологами стоит много задач, на них большая ответственность, им нельзя ошибаться. Поэтому очень важно отрегулировать их работу на законодательном уровне.

«Одна из проблем – это то, что под видом психологической помощи часто бывает, мягко говоря, не то. И дай бог, чтобы это было – просто деньги потеряли, но когда еще теряется здоровье, не дай бог, жизнь, то это, конечно, требует нормативного и законодательного урегулирования», – сказал Зинченко.

Директор Института психолого-социальной работы Мария Киселева напомнила: медицинский психолог готовится много лет. Ему как и врачу нужно пройти аккредитацию. При этом огромное количество непонятных организаций обещают людям сделать из них психологов всего за несколько занятий. Отсюда, по словам эксперта, и берутся все психологи-шарлатаны.

Она порекомендовала гражданам, ищущим профессиональной психологической помощи, всегда спрашивать у специалиста диплом.