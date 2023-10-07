«В день рождения мамы сообщили, что его больше нет»: разведчик погиб под Херсоном с осколком в груди

Младший сержант Юрий Слободин получил осколок в область сердца, но даже тогда не сдался. Этот отважный разведчик всей своей жизнью доказал, что российский солдат — это человек особенный. О нем мы сегодня и расскажем.

Будущий военный родился 16 декабря 1995 года в поселке Кизнер Удмуртской Республики. Мать Наталья Петрова вспоминает, что ее материнскому счастью не было предела. Тогда она и не могла подумать, что переживет своего ребенка.

Не приходилось краснеть за сына

«Крепенький, пухленький красавчик, с огромными и добрыми, небесной синевы глазами! «Подарок судьбы», — подумала я, увидев Юру в первый раз. Самая большая моя мечта была, чтобы он стал достойным человеком, полезным обществу, моим надежным плечом и каменной стеной», — вспоминает те ощущения родительница.

Так сложилось, что Наталья воспитывала сына одна. Была ему и за маму, и за папу. Безумная материнская любовь вынуждала быть для ребенка и кнутом и пряником. Причем сын это понимал. Огромный вклад в воспитание Юрия вложили его дедушка и бабушка.

«Нам никогда, ни при каких обстоятельствах, не приходилось за него краснеть», — подчеркивает Наталья Петрова в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В 2002 году началась школьная жизнь Юрия в Кизнерской средней школе №1. Школьные науки на первых порах давались ему с трудом, но именно тогда первый учитель Наталья Владимировна заметила его математический склад ума. В средней школе Слободин зарекомендовал себя как добрый, спокойный и немногословный ученик. На уроках был дисциплинирован и внимателен. Его считали скромным и застенчивым парнем.

«Сын не любил быть в центре внимания, не любил похвалы, а говорил только по делу. За всем происходящим наблюдал со стороны, делал выводы. Видимо, уже тогда у него проявлялась предрасположенность к своей будущей профессии, к военной разведке», — размышляет мама Юрия.

В 2011 году после окончания 9-го класса Слободин поступил в Кизнерский сельскохозяйственный техникум. Получил мирную созидательную профессию — мастер общестроительных работ, каменщик 3-го разряда.

Фото: [ из личного архива семьи бойца ]

Армейская жизнь

После окончания техникума, в мае 2014 года, Юрия призвали в ряды ВС РФ для прохождения срочной службы. Служить стал в Волгограде. После прохождения курса молодого бойца парня направили в Ростовскую область, где четыре месяца он находился на границе с Украиной. Уже тогда, в 2014 году, в Донбассе была тяжелая обстановка, продолжает Петрова.

«Жили в палатках, ели из котелков и неоднократно эвакуировались в связи с обстрелом. Правда, об этом я узнала намного позже. Сын подолгу мог не выходить на связь, я очень сильно переживала, но даже не догадывалась о том, что он был в неимоверной опасности», — подчеркивает Наталья.

Последние шесть месяцев он проходил службу в 102-ой Российской военной базе, дислоцирующейся в Гюмри, Армения. Встретили его оттуда уже подтянутым, спортивным красавцем. Радости родных не было предела — Юра вернулся домой!

Настало время принять решение, определить свой жизненный путь. И парень сделал свой выбор, поставил для себя цель — защищать своих близких и всех россиян, защищать Родину. И к этой цели он шагал уверенно.

С 2016 года Юрий Слободин служил в родном Кизнере. А когда спустя три года его уволили в запас, он решил поехать на Крайний Север, на Кольский полуостров, в Мурманскую область. Климат в этом регионе не прельщает, но он не напугал молодого, перспективного солдата, полного жизненной энергии.

«Не одобряла я выбор сына, но против характера не пойдешь. А он у него выработался жестким и решительным. Спросила: «Сын, а может, дома останешься?», ответил: «Однозначно нет! Я что, всю жизнь на пилораме буду работать?» Мои вопросы закончились. Уже тогда он потихонечку приучал меня не задавать много вопросов. Я смирилась. Ведь он — мужчина в нашей семье, нужно уважать его мнение, и свои материнские причитания я оставила при себе», — отмечает мать бойца.

Фото: [ из личного архива семьи бойца ]

Дурные вести

Второй контракт военной службы у Слободина закончился 28 февраля 2022 года, а за четыре дня до этого началась специальная военная операция. Не дрогнув, без всяких сомнений, он подписал следующий контракт и уже сроком на пять лет.

«Мое состояние оставляло желать лучшего, очередной стресс: «Сынок, ну как так, может не нужно?», а он в ответ: «Мама все будет хорошо, не волнуйся, пожалуйста!» Долго он скрывал от меня, что их готовят. Мы тешили себя надеждой, что не отправят, все-таки их бригада стоит на границе с недружественной Финляндией, там тоже нужно охранять, но чуда не произошло», — вздыхает наша собеседница.

Сразу после парада Победы, 9 мая 2022 года, Юрий аккуратно, оберегая материнское сердце, сообщил Наталье, что он уезжает в командировку на Украину. Увещевания и мольбы не действовали. Разведчик уехал на СВО, сказал, что постарается звонить раз в неделю, а мама жила от звонка до звонка. В сентябре Слободин приехал в отпуск, но все равно думал о своих ребятах, и даже камни в почках не остановили его от возвращения на передовую.

А 16 октября боец погиб в бою под Херсоном: осколок попал в область сердца со спины и прошел насквозь. Причем Юрий боролся до последнего: сумел сделать себе укол и добраться до подмоги. Но откачать бойца уже не смогли — слишком много крови он потерял.

«18 октября 2022 года, в день рождения моей мамы, бабушки Юрия, ровно через неделю после последнего его звонка мне сообщили, что его больше нет. Не могла принять это, ждала звонка от него, ведь прошло всего семь дней, а он говорил, что неделя без звонка — это нормально. Помутнение сознания, пелена, истерика, тихий ужас», — так описывает свое состояние убитая горем мать.

Совсем скоро будет годовщина гибели этого отважного разведчика и просто чудесного парня, который был настоящей опорой и надеждой для своих родных. Но раны, которые остались на сердце матери солдата, не заживут никогда.

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