В Коломне педагоги и студенты изготовили для бойцов СВО печи-ракеты

Педагоги и студенты Государственного социально-гуманитарного университета (ГСГУ) Коломны отослали «за ленточку» особый подарок – печи-«ракеты» собственного производства. Ребята и их наставники рассказали корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня», как работает эта чудо-техника и почему плетение сетей связало многих узами дружбы.

НЕ ПРОСТО «БУРЖУЙКИ»

Первый заказ на печи для бойцов спецоперации в ГСГУ получили осенью прошлого года. В университет обратились предприниматели Коломны. Дело в том, что на базе вуза на технологическом факультете есть мастерская, где можно изготовить такие изделия. В вузе сразу откликнулись и принялись за работу.

«В холодное время года обогреться на передовой нечем, – рассказывает мастер производственного обучения технологического факультета ГСГУ Сергей Артюшин. – Газовые баллоны и горелки возить с собой неудобно. Нужны печи. И не просто «буржуйки», а что-то более легкое, компактное и чтобы можно было быстро растопить».

Педагог нашел в Сети подходящие варианты, доработал их, создал несколько чертежей, после чего получился макет печи-«ракеты».

«Название «ракета» она получила в простонародье. Потому что сама конструкция печи устроена так, что температура повышается на самом конце – вверху трубы. И получается как бы реактивная струя огня. Бойцы потом сообщали, что вода в 5–6-литровой емкости закипает буквально за 5–6 минут», – говорит педагог.

При этом печь легко растопить буквально несколькими щепками, которые раздобыть можно всюду.

Фото: [ Пресс-служба ГСГУ ]

«Можно засунуть бревно, и оно постепенно будет гореть и тлеть. А нижний поддув позволяет выгребать оттуда золу, которая образуется, не нарушая процесса горения. То есть печь может работать долгое время. Вот и вся конструкция», – поясняет мастер.

НЕ ВСЕ ВМЕСТИЛИСЬ С МАСТЕРСКУЮ

Сергею Артюшину в важном деле помогали студенты технологического факультета. И желающих было больше, чем могла вместить мастерская.

«Нам даже пришлось ограничивать поток, потому что в помещении нельзя вместить 30–40 человек. Вот работает там 8–9 человек – это оптимальная бригада. Каждый свою часть работы выполняет: кто-то на сварке, кто-то на разделке, кто-то на покраске», – вспоминает Артюшин.

Сваркой занимался студент 4-го курса Сергей Бикинин.

«С начала СВО хотелось как-то помочь ребятам, которые защищают Родину. Лично я сделал около 30 печей», – делится Сергей.

Всего около 90 печей-«ракет» сделали в ГСГУ и отправили на фронт

ЧИСТО СИМВОЛИЧЕСКИЕ

Но на этом помощь бойцам в вузе не прекратилась. В ГСГУ сделали еще и маскировочные сети.

Фото: [ Пресс-служба ГСГУ ]

«К нам с этой просьбой обратилась депутат Мособлдумы Екатерина Лобышева. В итоге плетение сетей объединило учащихся со всех 10 факультетов нашего университета», – рассказывает декан технологического факультета ГСГУ Елена Смирнова.

Студентка второго курса Татьяна Бычкова подтверждает: процесс вдохновил.

«Когда мы сплели первые наши 10 сетей и нам пришла благодарная весточка от бойцов, нам захотелось помогать еще больше. Да и мы за это время сроднились с девчонками. Даже с ночевкой к друг другу ходим», – улыбается Таня.

Кроме всего прочего, ребята решили добавить для военных подарки лично от себя.

«Чисто символические, но говорящие о том, что дома их ждут, – говорит декан. – Это были мягкие игрушки и сладкие сувениры. Студенты от каждого факультета их собрали и отправили на фронт».

комментарий

Жанна Леонова, ректор ГСГУ, профессор, доктор экономических наук:

– Невозможно остаться в стороне, когда военные защищают Родину. ГСГУ – университет педагогический, мы готовим будущих учителей, которые пойдут работать в школы с детьми. А значит, помимо функции образовательной, для университета принципиально важны функции воспитательная и социальная. И я рада, горда за наших студентов, которые поддержали нашу идею и все это время работают, чтобы внести свой вклад в общее дело.