В Красногорске и Серпухове провели мероприятия, приуроченные Дню рождению президента Владимира Путина

Представители команды Владимира Путина провели спортивные мероприятия, добрые акции и автопробеги в 27 регионах страны в День рождения президента.

Так, из Красногорска представители Команды Путина отправили на передовую три двенадцатитонные фуры со всем необходимым для военных. В состав груза вошли 50 генераторов, 2 тысячи спальников и 2 тысячи пар резиновых сапог для участников СВО. Деньги на закупку ценного груза для поддержки военных под девизом «Все для Победы!» собрали неравнодушные граждане со всей страны.

«Сегодня день рождения лидера Народного фронта, нашего Президента, и мы, как и полагается, отмечаем его ударным трудом с нашими друзьями из движения «Здоровое Отечество», которые нашли средства на приобретение всего необходимого для военных, в том числе спальников и резиновых сапог», – поделился руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

Фото: [ Ульяна Миронова ]

А в подмосковном Серпухове состоялся автопробег в поддержку Президента РФ Владимира Путина, в котором приняли участие более двухсот автомобилей. Маршрут стартовал от площади Владимира Храброго и завершился в историческом центре города на Соборной горе. Украшенные флагами России и символикой «Команды Путина» автомобили проехали через весь округ.

«Это личная воля изъявления. Сегодня сотни человек, объединились, чтобы поддержать действия нашего президента. Мы показываем свою позицию в первую очередь молодому поколению, которое ровняется на нас», - сказал мастер спорта России по рукопашному бою, президент Федерации панкратиона Московской области Анатолий Чесноков.

Фото: [ Ульяна Миронова ]

Также Волонтеры Подмосковья, воспитанники Серпуховского военно-спортивного центра «Маргеловец», волонтеры «Молодой гвардии Единой России» объединились для того, чтобы изготовить индивидуальные пакетики овсяной каши с сухофруктами для отправки на фронт.