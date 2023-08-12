«В любой непонятной ситуации — класть трубку»: аферисты обирают россиян с помощью новой схемы

Главное управление региональной безопасности Московской области предостерегло о новой схеме мошенников. Злоумышленники звонят по мобильной связи и сообщают, что у пользователя заканчивается договор на номер телефона. Абонент в шоке, но уже морально готов к продлению этого злополучного контракта. Тут ему под шумок сразу же предлагают получить код. Почему на этой фразе нужно немедленно положить трубку, нам рассказали эксперты.

СХЕМА НЕЛЕПАЯ, НО РАБОТАЕТ

«Конечная цель аферистов в данном случае – доступ на «Госуслуги», – рассказали в пресс-службе Главного управления региональной безопасности (ГУРБ) Московской области. – Через портал мошенники оформляют кредиты на тех, чью страничку им удалось открыть. Но чтобы заставить человека поделиться своим паролем на «Госуслугах», они составляют целую цепочку последовательных действий».

Со стороны кажется, что аферист обрушивает на свою жертву поток невнятных объяснений, но конечного результата он добивается очень часто. А значит, ему верят.

Как же строится этот разговор? Мошенники шантажируют тем, что отберут у жертвы телефонный номер. Договор обслуживания закончится сам собой, по­этому его необходимо продлить.

Опешив, недоумевающий абонент забывает про то, что может лишиться номера в одном только случае – если более трех месяцев не будет пополнять счет или осуществлять звонки. Человек напуган, он спрашивает, что ему делать. На это хитрая персона на том конце провода сообщает, что отправит специальный код на «Госуслуги» своему собеседнику. Код, разумеется, не приходит. И тогда аферист заявляет, что сам все готов оформить на вашей страничке, если вы предоставите ему пароль от своих «Гос­услуг».

«На какое-то мгновение доверчивый гражданин или гражданка, может, и задумаются, давать ли им этот важный пароль, – говорит психолог из Балашихи Алена Зименкова. – Но потом человек может вспомнить, что в банке он уже как-то диктовал его сотруднику. В МФЦ тоже сообщал заветный набор цифр и букв. Видимо, специальным людям, в том числе операторам мобильной связи, довериться можно. Так думают доверчивые люди».

РАСЧЕТ НА БАБУШЕК-ДЕДУШЕК

Эта мошенническая схема рассчитана в первую очередь на пожилое население. Дедушки и бабушки, как правило, ничего не знают о договорах на мобильное обслуживание. Они порой даже понятия не имеют, какой оператор обеспечивает им связь. Да и номера свои на память тоже не знают.

«В любой непонятной ситуации мы просим возрастных клиентов класть трубку, если они до конца не понимают, что от них хотят, а тем более – требуют пароли, – рассказали нам в кол-центре одного из операторов связи. – Этот совет для наших клиентов, которые звонят и рассказывают, что с ними только что связывались наши сотрудники. Мы всегда хвалим их за бдительность и благодарим, что они не стали продолжать диалог, а решили сами перезвонить в кол-центр».

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Специалисты также советуют пенсионерам всегда ссылаться на своих детей и внуков. Если им звонят и что-то требуют, им рекомендуют успокоиться, попросить продиктовать обратный номер для связи и после этого сообщить родственникам об этом странном звонке. Младшее поколение семьи уж точно разберется, кто звонил – псевдосотрудники или настоящие сотрудники оператора связи.

Психологический аспект

Рассуждая о том, почему так часто мошенники обманывают людей, эксперты по кибербезопасности пришли к выводу, что фирмы и даже госструктуры сами плодят всевозможные опросы на каждом шагу.

«К счастью, многие государственные структуры, банки и магазины пошли по пути упрощения и не звонят людям даже с коротких номеров, – говорит системный администратор из Видного Олег Австраханцев. – Для справочной информации теперь существуют чат-боты, мессенджеры и старые добрые СМС-оповещения. Поэтому, когда вам звонит некто с разговором о кодах и паролях, в 9 случаях из 10 это откровенный мошенник».

Как мошенники пользуются данными из «Госуслуг»

Войдя в личный кабинет на портале, мошенники могут: