В РФ рассматривают возможность бесплатно раздавать еду на грани просрочки

К теме продуктов на грани просрочки для незащищенных слоев населения в третий раз вернулись российские законодатели. Думцы вновь лоббируют идею бесплатной раздачи пенсионерам в магазинах товаров с истекающим сроком годности. В Министерстве социального развития Московской области пояснили, что этот законопроект должен быть проработан до мельчайших деталей, дабы у бабушек и дедушек не появилось ни малейшего риска отравиться.

ТЕМА СКОЛЬЗКАЯ, НАМЕРЕНИЯ БЛАГИЕ

Каким образом депутаты хотят решить проблему обеспеченности стариков дешевыми продуктами? Они предлагают отвести под эти товары в магазинах отдельные полки и сделать цветные ярлыки с особыми пометками: «употребить сегодня», «годится в пищу до завтра», «можно кушать до воскресенья» и так далее.

«Разработчики закона уверены, что такие действия помогут бороться с потерями еды и улучшить качество питания социально незащищенных слоев населения, – рассуждает аудитор из Можайска Татьяна Скворцова. – Во время контрольно-ревизионных проверок мы действительно выявляем десятки килограммов просрочки. Примерно четверть каждой партии кисломолочной продукции идет на выброс. Иногда невостребованной может остаться половина рыбных консервов и полуфабрикатов. Хлеб вовремя тоже не разбирают. По сути, каждый магазин может накормить не меньше трех десятков пенсионеров. Вот только непонятно, как планируется контролировать процесс раздачи».

Скворцова считает, что заполнять полки просрочкой нужно лишь в определенное время, когда еще мало покупателей. Например, в девять утра. Тогда больше шансов, что эти продукты попадут в нужные руки. А пенсионеров нужно заранее извещать о времени выкладки. Например, через информационные плакаты.

«Только бы у самих бабуль эти продукты потом в холодильниках не завалялись», – переживает специалист по контролю качества продуктов одного из сетевых магазинов в Егорьевске Антон Романенков.

Фото: [ ©Илья Питалев/РИА Новости ]

ТОВАР ПЕРВОГО СОРТА

В пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области рассказали, что многие наши фермеры практикуют раздачу излишков своей продукции. Но речь идет о свежих овощах, хлебе и фруктах, а не о товарах с истекающим сроком годности.

Например, в Электростали владелец частной пекарни Норайр Мартиросян раздает свежий лаваш бабушкам и дедушкам, даже не спрашивая у них пенсионное удостоверение.

«Их морщины, сгорбленные спины и сухие руки красноречивее всех документов, – говорит предприниматель. – Я рад, что могу сделать что-то для пожилого поколения. Если бы я торговал морепродуктами, я бы раздавал морепродукты. Если бы делал ряженку, раздавал бы ряженку. А я пеку хлеб. Самый универсальный продукт, который нужен всем».

На самом деле это уже третья попытка парламентариев провести закон, позволяющий пенсионерам бесплатно получать неиспорченные продукты, которые торговым сетям нужно сбыть в кратчайшие сроки. Раньше у такой идеи было огромное количество противников. Многие считают, что унизительно раздавать пожилым людям «тухлятину» и создавать в торговых центрах очереди за просрочкой.

«Такой деликатный вопрос требует крайне деликатного решения, проработок и доработок, –- уверен Антон Романенков. – Я уверен, что этот закон еще будет обсуждаться. Чтобы конечный потребитель остался доволен».

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