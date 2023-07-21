В Серебряных Прудах и Подольске рассказали о подготовке к выборам

В сентябре в Подмосковье пройдут выборы губернатора Московской области. Проголосовать можно будет как очно, так и онлайн. Какую бы форму голосования ни выбрал житель, избирательные комиссии проследят, чтобы вся процедура прошла по закону.

КАК ЕДИНЫЙ ОРГАНИЗМ

Тамара Севостьянихина в избирательной системе более 12 лет. Сначала была председателем участковой избирательной комиссии, а с 2017 года вошла в состав территориального избиркома (ТИКа) рабочего поселка Серебряные Пруды.

«Наша комиссия работает сплоченно, как единый организм. Есть согласие в коллективе, сильный командный дух. Приоритеты расставлены так, что каждый работает на том участке, где он чувствует себя наиболее уверенно», – рассказала Тамара.

Встречаются в избиркоме и настоящие полковники в отставке. Михаил Кривцов много лет посвятил работе в структурах МВД, возглавлял отдел милиции Серебряно-Прудского района. По долгу службы следил за порядком на избирательных участках. Уйдя в отставку, был избран депутатом местного Совета от КПРФ. Теперь Михаил применяет свой опыт на практике, работая в ТИКе.

«Хотелось бы сделать работу выборной компании лучше», – поясняет Кривцов.

РАВНОДУШНЫХ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ

В Подольском ТИКе тоже есть бывшие работники правоохранительной системы. Его председатель Ирина Гекова награждена знаком отличия Генпрокуратуры «За верность закону», так отмечен ее 20-летний вклад в служение правопорядку.

На выборы председатель ТИКа ходит вместе со всей семьей. В этом году, помимо мужа и старшего сына, к ним присоединится и подросшая дочь. Как и другие впервые голосующие, она получит памятные сувениры.

«Первые выборы – это определенный этап взросления личности. С 18 лет появляется почетное право избирать и влиять на жизнь и судьбу государства», – поясняет Ирина.

А двум подрастающим внукам Гекова простыми словами рассказывает, зачем нужно ходить на выборы.

Коллега Гековой по ТИКу – педагог, директор детского лагеря «Ромашка» Галина Манжулина – на своем веку повидала почти 30 избирательных кампаний. Она отмечает, что равнодушных к выборам в Подмосковье не должно быть.

«Нужно обязательно проголосовать. Тот, кто не голосует, сам отдает право избирать другим, а его голос и мнение не учтут», – считает Манжулина.

Самый молодой член ТИКа Подольска – 28-летняя Наталья Скударнова.

«Я хоть и самая молодая в ТИКе, но в избирательной системе уже девять лет, в молодежную избирательную комиссию пришла в 2014 году. Теперь обучаю коллег и объясняю своим маленьким сыновьям, что голосовать важно и нужно», – рассказывает Наталья.