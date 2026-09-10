Россиянка раскрыла неожиданную проблему школ Австралии после 20 лет жизни там

Россиянка Светлана Данилина, прожившая в Австралии 20 лет, в разговоре с RT рассказала о жизни в чужой стране. Как призналась женщина, получившая специальность учителя, некоторые дети в австралийских школах не умеют писать от руки.

Светлана родом из Северодвинска Архангельской области. По специальности она учитель, работала преподавателем английского языка в школе. Первый муж у россиянки был русским, но пара развелась. Со вторым супругом Светлана познакомилась в интернете: он дважды приезжал в Россию, потом предложил переехать к нему, и уже в Австралии они обручились.

В новой стране Светлана тоже работала в школе. Как учителю ей не нравилось, что там дети не умеют писать от руки — даже в седьмом классе. Иногда они в целом не обучены правописанию. Однажды Светлана предложила помочь девочке написать что-то вроде сочинения: сказала, что продиктует ей самые элементарные слова, чтобы та просто писала. Но ученица не смогла — она не знала, как эти слова пишутся.