Долина раскрыла, когда уйдет со сцены

Народная артистка России Лариса Долина не собирается покидать сцену по возрасту — она пообещала петь до тех пор, пока голос звучит чисто, и назвала момент, когда точно скажет «стоп». Об этом сообщает НСН.

В беседе с НСН певица, чей хит «Погода в доме» знают миллионы, расставила все по местам. Ее не интересует количество прожитых лет — только качество вокала. Долина подчеркнула: как только она услышит, что перестала попадать в ноты или что голос начал вибрировать не так, как надо, она уйдет. Это решение дастся ей тяжело, но она твердо намерена его исполнить.

Ранее Лариса Долина сравнила себя с Марией Магдалиной.