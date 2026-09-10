От малышей до экстремалов: новый веревочный парк появится в Орехово-Зуеве

Жителей Орехово-Зуева ждет новый активный отдых на свежем воздухе: в лесопарке «Стрелки» появится современный веревочный парк. Масштабный проект разместится в южной части парка на территории около 1 гектара и будет рассчитан на посетителей разного возраста и уровня подготовки. Об этом сообщил глава округа Руслан Заголоваций, на заявление которого ссылается REGIONS .

Всего планируется создать 11 трасс общей протяженностью 1,13 км. Из них три — для малышей от 4 лет, две — начального уровня, три — средней сложности, две — сложные и одна обзорная троллейная. Платформы и этапы разместятся прямо на деревьях на высоте от 1,5 до 5 метров над землей. Детские маршруты будут на небольшой высоте, а переходы специально адаптируют для малышей. Для подготовленных посетителей предусмотрят трассы повышенной сложности.

Все маршруты оборудуют системой непрерывной страховки: участник не сможет отсоединить снаряжение от троса на протяжении всего пути. На территории будут работать инструкторы — помогут надеть и настроить страховку, проконтролируют вход и выход с маршрутов. За эксплуатацию парка, технический контроль и обслуживание оборудования будет отвечать профессиональная команда с опытом работы с подобными объектами.

График реализации проекта: в октябре 2026 года начнется проектирование и изготовление элементов, в январе 2027 года — монтаж, весной строительство завершат и проведут технический запуск, а на майские праздники 2027 года парк откроют для жителей.

Адрес: Московская область, г. Орехово-Зуево, лесопарк «Стрелки».

Официальный сайт: www.strelki-park.ru.

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По вопросам сотрудничества и информации можно обращаться в администрацию лесопарка через официальные соцсети или сайт.

Важно: предусмотрено для посетителей от 4 лет.