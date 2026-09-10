В рамках программы «Пешком» в Подмосковье благоустроили более 900 дорожек и тропинок

В Подмосковье в рамках программы «Пешком» благоустроили 938 дорожек и тропинок. За неделю работы провели еще по 7 адресам, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Всего в этом году планируется благоустроить 1039 пешеходных коммуникаций. По 383 адресам проведут замену плитки, по 657 — благоустройство и ремонт пешеходных маршрутов.

Полностью работы выполнили в 37 округах. По 362 адресам заменили плитку на асфальт. Три подобных объекта остаются в работе. На 17 ремонт еще не начинался. Создание и ремонт пешеходных коммуникаций завершили по 576 адресам. Работы еще на 50 таких дорожках — в процессе, на 31 объекте работы еще стартовали.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев осмотрел благоустроенный парк «Сераксеево» в Серпухове.