Санкции не сработали: глава Минпромторга назвал условие для устойчивости России

Россия показывает всему миру: санкции не работают, если страна самодостаточна и у нее есть друзья. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов в интервью RT .

По его словам, индийские компании могли бы занять в России ниши, освободившиеся после ухода поставщиков из Европы, США, Японии и Южной Кореи. Есть и потенциал создания совместных продуктов, отметил Алиханов.

Министр подчеркнул готовность не только поставлять в Индию Ил-114 — хорошие турбовинтовые самолеты для перевозок между штатами и городами, но и организовать локализацию их производства на месте. Кроме того, речь может идти о выпуске Superjet 100, МС-21 и деталей для авиадвигателей, чтобы местные компании могли обслуживать российские самолеты, добавил он.

Ранее сообщалось, что ЕС теряет промышленный суверенитет из-за Китая.