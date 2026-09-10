Тыква-рекордсменка весом 817 кг: школьник из Иркутской области победил в «Битве гигантов»

Двенадцатилетний школьник из Иркутской области вырастил тыкву весом 817 килограммов, которая победила на фестивале «Битва гигантов» на ВДНХ в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Овощ сорта «Атлантик гигант» вырос из семечки, которую предоставил фермер-любитель из Подмосковья Александр Чусов. В 2025 году его собственная тыква весом 696 килограммов установила рекорд России. Отец подростка Денис Павленко рассказал, что помогал сыну минимально — занимался строительством теплицы и технической частью. По его словам, до этого мальчик выращивал маленькие тыквы весом 37, 40 и 50 килограммов. В этот раз он решил подойти к делу серьезно.

По признанию отца, весной он не предполагал, что семья окажется на конкурсе, но очень рад, что сыну удалось проделать такую сложную работу. Гигантскую тыкву привезли из Иркутской области в Москву на машине. Овощ добирался до столицы около девяти дней.

Ранее стало известно, что школьник из Иркутской области вырастил тыкву весом 800 кг и едет на конкурс.