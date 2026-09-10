С виду черника, а внутри яд: в лесах Подмосковья созрело опасное растение

Выглядит плод обманчиво аппетитно. Это одинокая глянцевая ягода иссиня-черного оттенка, которая красуется в самом центре розетки из четырех широких листьев. Такая внешность нередко сбивает с толку: люди принимают опасный плод за чернику или голубику и получают серьезное отравление. В составе растения — гликозиды, бьющие по сердцу, сосудам и нервной системе. Для ребенка хватит всего пары ягод, чтобы исход оказался трагическим.

Врач из Электрогорска Татьяна Семенова пояснила, как не перепутать ядовитый плод с безобидным лесным угощением. Вороний глаз не растет пышными кустами и не собирается в гроздья — это всегда одиночный стебель с единственной ягодой и четырьмя листьями, расположенными крест-накрест. Если отравление все же случилось, первыми сигналами становятся тошнота, рвота, жжение во рту и резкая боль в животе. В такой ситуации счет идет на минуты: нужно срочно вызвать скорую, промыть желудок и дать сорбенты. Семенова отдельно попросила родителей провести с детьми беседу: пробовать незнакомые ягоды в лесу нельзя ни в коем случае.

Ранее миколог раскрыла, где грибники совершают фатальную ошибку.